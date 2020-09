Il signor Michele D'Aloia ha 88 anni soffre di cardiopatia e di demenza senile

È scomparso questa mattina da Ferrandina, in provincia di Matera alle ore 07:00 circa, il signor Michele D'Aloia dell'età di 88 anni. L'anziano è senza documenti, ed il suo cellulare squilla ma non risponde. Con se non ha le medicine che lo mantengono in cura visto che soffre di cardiopatia e di demenza senile.

La famiglia è molto preoccupata per le sue precarie condizioni di salute, ma soprattutto che possa essere successo qualcosa di grave. Da stamattina sono state mobilitate le forze dell'ordine insieme a diversi volontari che sono alla ricerca dell'anziano signore. Chiunque lo abbia visto è pregato di informare i Carabinieri della stazione di Ferrandina.