Sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole per tre giorni a partire da domani

Un caso di Coronavirus che riguarda un docente a Sant'Arcangelo, per questo motivo il primo cittadino Salvatore La Grotta ha ordinato la chiusura delle scuole. Di seguito il messaggio diffuso via social dal primo cittadino: "Cari concittadini è con forte rammarico che vi comunico nella nostra comunità la presenza di 1 caso positivo al Covid 19. A tal proposito, valutata la possibile diffusione del virus, si ordina la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado per le giornate di giovedi 1 ottobre, venerdi 2 ottobre e sabato 3 ottobre. Si valuterà in seguito la riapertura per lunedí 5 ottobre.

Esorto tutti a rispettare le disposizioni di legge e le misure igieniche, in particolar modo invito al rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale e ad indossare le mascherine. Nella giornata di domani sarà formalizzata l'Ordinanza di chiusura delle scuole".