Sono stati consegnati i risultati della perizia dei Ris, che hanno provveduto alla consegna al Pm di turno dei rilievi effettuati e delle analisi compiute sul caso misterioso della morte del giovane Giuseppe Sansanelli a Sant'Arcangelo. E' questa la notizia arrivata nella giornata di oggi. A confermarla alla nostra redazione sono stati anche i familiari di Giuseppe, che adesso sperano vivamente in una svolta del misterioso caso. Ricordiamo che la mattina del 17 gennaio 2018, all’interno di un pozzo in località Sant'Elia, in un terreno non molto lontano dal centro abitato, fu ritrovato il corpo senza vita del giovane. Giuseppe si era allontanato da casa la mattina del 23 dicembre 2017 dopo aver tranquillamente fatto colazione e dopo aver avvisato la famiglia di voler uscire per un paio di ore di corsa, come era nelle sue abitudini.

Poi la mattina del 17 gennaio la tragica scoperta, con il corpo ritrovato completamente nudo all’interno del pozzo. Fu lo stesso proprietario del terreno a dare l’allarme. Recatosi in campagna, si era avvicinato al pozzo per estrarre dell’acqua. Un cattivo odore provenire dalla cavità aveva allarmato l’uomo, che in un primo momento aveva pensato alla presenza di una carcassa di qualche animale morto. Invece purtroppo, dopo un lungo lavoro di recupero, si arrivò alla scoperta che si trattava del cadavere di Giuseppe. Sul posto arrivarono i Carabinieri della Compagnia di Senise, i Vigili del Fuoco di Villa d’Agri e il nucleo Speleo Alpino Fluviale da Potenza. Qualche ora più tardi anche il Pm di turno presso il tribunale di Lagonegro, la dottoressa Rossella Colella.

Il 23 gennaio ci fu poi il ritrovamento delle scarpe a circa quattrocento metri di distanza dal pozzo in mezzo alle erbacce. Fu ritrovata anche la felpa il 16 maggio. Circostanza tragica, quasi un giallo, di questo ragazzo lucano ma residente a Bologna, scomparso da casa dei nonni e ritrovato senza vita dopo 25 giorni. Nel frattempo la famiglia continua a chiedere che venga fatta luce sulla vicenda. La nostra redazione ha sempre seguito con attenzione il caso, esponendo i fatti in modo chiaro e senza supposizioni, in quanto non spettano a noi, ma alla Magistratura. Una comunità, quella di Sant’Arcangelo, insieme con i famigliari, che aspettano verità e giustizia, perchè Giuseppe Sansanelli non è morto suicida.

Claudio Sole