La donna durante l'escursione è scivolata, battendo la violentemente la caviglia

Allertati dalla C.O. del 118 verso le 15.30 di oggi, per portare soccorso a una escursionista di origine Belga che stava percorrendo il sentiero che da Colle dell'Impiso sale su in cima a Serra del Prete. La donna durante l'escursione è scivolata, battendo la caviglia che si è subito gonfiata e per il forte dolore non è riuscita a proseguire. L'escursionista che era insieme ad un'amica ha chiesto subito di essere soccorsa.

E' stata raggiunta da una nostra squadra di Tecnici insieme ai sanitari del 118 che hanno immobilizzato subito la caviglia, successivamente è stata imbarellata e trasportata a valle a Colle dell'Impiso dove sostava l'ambulanza. L'intervento si è concluso verso le 17.30 circa, quando è stata caricata in ambulanza e per le cure del caso da parte dei sanitari del 118 Basilicata è stata trasferita per la sospetta frattura della caviglia nella struttura ospedaliera di Lagonegro.

Hanno collaborato all'evento i CC Forestali, il 118 Basilicata.