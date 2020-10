I Vigili del fuoco sono stati impegnati per diverse ore per lo spegnimento

Alle 23.20 circa di ieri i Vigili del fuoco in servizio presso il distaccamento di Melfi, sono intervenuti in via Monteverde per l'incendio di circa 400 rotoballe di fieno. I Vigili del fuoco sono stati impegnati per diverse ore operando anche successivamente allo spegnimento, per gli accertamenti tecnici per stabilire le cause del rogo.

I Vigili del fuoco sono stati impegnati con diversi mezzi di soccorso tra cui una autopompa, un fuoristrada per un totale di cinque unità. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per accertare la reale causa dell'incendio.