I militari lo hanno perquisito. Nascondeva droga anche nel sottosella del suo ciclomotore

Non è sfuggito all’occhio vigile dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Policoro la presenza di un’autovettura in tarda ora ed in zona poco illuminata del Comune di Policoro. I militari, verificato che il veicolo non era semplicemente lì parcheggiato, ma che a bordo vi era una persona decidevano di approfondire il controllo, perquisendo il giovane. Le operazioni consentivano di scoprire un involucro con all’interno della marijuana, tenuto nascosto all’interno della tasca dei pantaloni.

Le ricerche venivano estese anche all’abitazione ed al garage, al cui interno si trovava custodito un ciclomotore utilizzato come nascondiglio: infatti, proprio nel sottosella venivano scoperti e recuperati due vasetti in vetro contenenti altra marijuana chiusi con tappi ermetici per evitare il propagarsi dell’odore. Complessivamente gli uomini dell’Arma sequestravano circa 6,5 grammi di droga e denunciavano il giovane, 25enne del posto ed incensurato, all’Autorità Giudiziaria materana per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.