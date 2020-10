Si tratta di casi che vengono registrati su 1039 tamponi processati

In attesa del bollettino regionale ecco i casi registrati in regione: 2 Pescopagano, 4 Venosa, 5 Marsiconuovo, 2 Sant'Arcangelo, 13 Tramutola, 4 Lauria, 2 Brienza, 1 Spinoso, 3 Paterno, 1 San Chirico Raparo, 1 Moliterno, 1 Matera, 1 Sardegna in isolamento a Rionero in Vulure, 2 Marsicovetere, 1 Latronico (origini tunisine),1 Satriano (domiciliato a Polla), 1 Potenza (domiciliato a Marsicovetere), 1 Grumento Nova (domiciliato a Tramutola), 1 Torino (in isolamento a Marsicovetere), 2 in isolamento in Campania di origini marocchine.

Notizia in aggiornamento.