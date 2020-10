Al momento i positivi nellacittadina risultano essere sei

A Lauria si registrano due nuovi casi di Coronavurus, lo rende noto il sindaco Angelo Lamboglia attraverso un post su Facebook: "Allo scopo di informare comunico che ad oggi abbiamo 3 guariti su Lauria. Allo stesso tempo è stata confermata la positività del soggetto frequentante l'istituto "Domenico Lentini" ma non quella di uno dei due genitori che è risultato negativo. Si registrano inoltre altri 2 casi positivi già all'attenzione dell'autorità competente, che ha predisposto in anticipo l'indagine epidemiologica.

Al momento a Lauria i positivi risultano essere 6. Come di consueto invito la popolazione a non farsi prendere dal panico e a rispettare quelle poche e fondamentali regole necessarie a contenere la pandemia in atto. Sono convinto che insieme ce la faremo soprattutto se riusciremo ad essere una comunità coesa e solidale in grado di guardare avanti e lottare partendo proprio dalle difficoltà".