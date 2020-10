Furti di mezzi d’opera avvenuti presso aziende e cantieri

Si fa sempre più serrata l’attività di controllo straordinario del territorio messa in campo dai Carabinieri in provincia di Matera per garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto in riferimento ai furti di mezzi d’opera avvenuti presso aziende e cantieri. Ed i primi frutti non sono tardati ad arrivare, infatti nella mattinata di domenica, i Carabinieri della Stazione di Miglionico hanno rinvenuto all’interno di un terreno incolto, occultata tra la vegetazione, la TERNA che era stata rubata nella notte del 25 settembre da un’azienda agricola ubicata in contrada Tre Confini.

Il rinvenimento è con ogni probabilità il risultato delle pressanti attività di ricerca avviate la notte del furto, grazie alla convergenza di numerose pattuglie nella zona interessata, immediatamente dopo la chiamata al 112 effettuata da parte di passanti che avevano notato i malintenzionati armeggiare nel fondo agricolo. La pressione esercitata dalle pattuglie dei Carabinieri nel corso di tutta la notte ha sicuramente fatto desistere gli autori del furto, costringendoli ad abbandonare la TERNA poco distante dal luogo in cui l’avevano prelevata. Al termine degli accertamenti il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.