A Lauria negativi alcuni tamponi collegati all'istituto scolastico "Lentini"

Arrivano numerose notizie dal fronte Coronavirus in Basilicata, in particolare dalla valle del Sinni dove a Latronico sono stati effettuati dei tamponi ad alcuni cittadini e sono in attesa di essere processati, lo fa sapere il sindaco Fausto De Maria: "I tamponi eseguiti a Latronico sono processati in queste ore, credo che sicuramente questa mattina sapremo i risultati. Quindi prosegue nella sua nota il sindaco - aspettate notizie ufficiali da parte nostra, che saranno date sicuramente dopo aver informato i diretti interessati! E speriamo che vada tutto bene!"

Da Senise arrivano buone notizie, dove i tamponi eseguiti ad una famiglia sono risultati tutti negativi, riguardano i contatti stretti degli ultimi positivi che si sono registrati nella cittadina in riva al Sinni. I controlli riguardano tre fratelli proprietari di una nota officina, insieme a dei contatti stretti a loro collegati che si sono sottoposti a diversi tamponi nei giorni successivi alla positività di marito e moglie con il loro bambino.

A Lauria invece il sindaco Angelo Lamboglia fa sapere della negatività di alcuni tamponi collegati all'istituto scolastico "Lentini": "Allo scopo di informare comunico che i risultati dei tamponi eseguiti su insegnanti, compagni di classe e di viaggio del soggetto positivo nella Scuola media Lentini, sono risultati tutti NEGATIVI. Anche se questa notizia contribuisce a risollevare il morale non abbassiamo la guardia e soprattutto collaboriamo rispettando le regole ed attenendoci alle disposizioni delle autorità competenti".