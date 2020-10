Intanto i contagi rallentano e si registrano guarigioni a Senise e tamponi negativi a Latronico

Giornata nera per la Basilicata quella di oggi a causa del Coronavirus, dopo la notizia della morta del 90enne al San Carlo di Potenza arriva la notizia della morte di un 60enne di Marconia di Pisticci. L’uomo era ricoverato, insieme al fratello 51enne anch’esso positivo al Covid-19, in terapia intensiva presso il Santa Maria delle Grazie ma, fortunatamente, quest’ultimo è stato trasferito in reparto infettivi. Purtroppo, però il 60enne non ce l’ha fatta.

Nell'ospedale San Carlo di Potenza, in mattinata il virus aveva provocato la morte di una persona di 93 anni anni: si tratta della sesta vittima in meno di dieci giorni tra gli ospiti di una casa di riposo di Marsicovetere (Potenza) posta sotto sequestro dai Carabinieri lo scorso 2 ottobre su disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo lucano.

E sempre oggi è cominciato il trasferimento di alcuni degli ospiti che erano rimasti nella casa di riposo della Val d'Agri in una struttura dedicata del centro 'Universo Salute - Opera Don Uva' di Potenza.

Buone notizie arrivano da Latronico dove risultano negativi i 41 tamponi di verifica al centro Sprar di Latronico. Il sindaco Fausto De Maria ha annunciato che risulta negativo anche il tampone al ragazzo tunisino che qualche giorno fa era risultato positivo, e adesso si provvederà a sottoporgli un altro tampone di conferma già nella giornata di domani.