Fanno parte tutti di un nucleo familiare e si trovano adesso in isolamento domiciliare

A Bernalda si registrano cinque nuovi casi di Coronavirus. Attraverso un videomessaggio su Facebook del Sindaco Domenico Raffaele Tataranno, si divulgata la notizia della positività nel territorio della cittadina materana. I contagiati non sono stati riportati nel bollettino odierno diffuso dalla task force regionale, perchè comunicati nel primo pomeriggio.

Appartengono tutti ad un nucleo familiare che sarebbero stati contagiati nel corso di un viaggio fuori regione. Attualmente si trovano in isolamento domiciliare e stanno seguendo come da prassi le direttive imposte per un corretto svolgimento della quarantena. A breve, tra qualche giorno, si sottoporranno nuovamente al tampone per la conferma della positività al Covid-19.