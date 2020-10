Send by email

Le indagini dei Carabinieri sono coordinate dalla Procura di Potenza

Un dipendente del Crob (Centro regionale oncologico della Basilicata) di Rionero in Vulture in provincia di Potenza è stato sospeso dall'esercizio di un pubblico servizio per sei mesi con le accuse di peculato e accesso abusivo ad un sistema telematico. L'uomo, secondo la Procura di Potenza che coordina le indagini condotte dai Carabinieri,

avrebbe sottratto circa duemila euro dalle casse dell'istituto sanitario con accessi abusivi al sistema informatico di riscossione dei ticket. Il gip di Potenza ha inoltre disposto il sequestro preventivo della somma: le misure sono state eseguite dai militari dell'Arma.