"Sono state notificate in questo momento, - fa sapere il sindaco di Policoro Enrico Mascia - in seguito a comunicazione ufficiale delle autorità sanitarie competenti, due ordinanze di isolamento domiciliare con sorveglianza attiva per soggetti residenti nel comune di Policoro, già in isolamento fiduciario, risultati positivi per Covid-19.

Si tratta di soggetti provenienti da regione limitrofa. Pertanto, i casi di positività per Covid-19 accertati a Policoro sono 6 di cui 1 domiciliato ma non residente nel nostro Comune. Continuiamo a rispettare rigorosamente le norme anti-contagio vigenti".