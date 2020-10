Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

"Nelle prossime ore valuterò la riapertura delle scuole alla luce dell’ottimo esito dei risultati dello screening"

Arrivano buone notizie da Sant'Arcangelo dove il primo cittadino Salvatore La Grotta ha comunicato attraverso i social la negatività dei 600 tamponi sui 700 eseguiti nella cerchia dei contatti dell'istituto scolastico. “Cari concittadini vi comunico la presenza nella nostra comunità di 9 casi positivi, 2 in più dall’ultimo comunicato. Gli ultimi 2 casi - ha scritto il sindaco - non appartengono al mondo scolastico. In serata ho ricevuto informazioni circa i 700 tamponi effettuati nelle tre giornate dello screening epidemiologico appena concluso ed è con immenso piacere che condivido con voi la negatività dei 600 tamponi attualmente processati, nella giornata di domani terminerà il processamento dei restanti campioni.

È stato raggiunto uno straordinario risultato, frutto di un rinnovato rapporto tra istituzioni e cittadini sul piano delle decisioni e della gestione di servizi. Nelle prossime ore valuterò la riapertura delle scuole che, alla luce dell’ottimo esito dei risultati dello screening, credo possano riprendere la normale attività a partire dal giorno 15 ottobre. Rinnovo l’invito a non abbassare la guardia e a rispettare le misure contenute nell’ultimo DPCM del 13 ottobre”.