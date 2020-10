Su 968 tamponi 21 sono positivi ma ben 12 sono di cittadini pugliesi e 1 piemontese in isolamento a Potenza

La task force regionale comunica che ieri, 13 ottobre, sono stati processati 968 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 21 sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano: 12 persone residenti nella regione Puglia e lì in isolamento; 2 persone residenti a Calciano; 1 persona residente nella regione Piemonte ed in isolamento nel comune di Potenza; 1 persona residente a Pomarico; 1 persona residente nella regione Campania e attualmente ricoverata all’ospedale San Carlo di Potenza; 1 persona residente a Marsicovetere; 1 persona residente a Grottole; 1 persona residente a Sant’Arcangelo; 1 persona residente a Ferrandina.

Nella giornata di ieri risultano guarite 2 persone: 1 residente a Pietragalla, 1 residente a Matera.

I lucani attualmente positivi sono 406 (401 all’ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 7 positività di residenti e si sottraggono 2 guarigioni) e di questi 374 si trovano in isolamento domiciliare.

Sono 35 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: al San Carlo di Potenza 16 persone, tra cui 1 guarito in attesa di dimissioni, sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 11 persone nel reparto di Pneumologia, 2 nel reparto di Medicina d’urgenza e 1, non residente in Basilicata, nel reparto di Ostetricia; a Matera 5 persone, tra cui una guarita in attesa di dimissioni, si trovano nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 37 persone decedute (9 di Potenza, 3 di Paterno, 2 di Spinoso, 2 di Moliterno, 2 di Villa d’Agri / Marsicovetere, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 2 di Montemurro, 2 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda, 1 di Grumento, 2 di Tramutola e 1 di Marsico Nuovo), 457 guariti; 1 persona residente in Campania in isolamento a Lavello; 1 persona residente in Sardegna in isolamento a Rionero; 1 persona residente in Piemonte in isolamento a Marsicovetere; 1 persona residente in Piemonte in isolamento a Potenza; 1 persona residente in Campania attualmente ricoverata al San Carlo di Potenza; 1 persona residente in Calabria in isolamento a Lavello; 1 persona residente in Sardegna e in isolamento a Rionero; 1 persona di nazionalità estera diagnostica in Puglia e in isolamento a Matera; 5 persone di nazionalità estera in isolamento 1 a Matera, 1 a Lavello, 1 a Scanzano, 1 a Barile, 1 a Potenza; 1 persona di nazionalità estera domiciliata a Venosa e ricoverata al San Carlo; 1 cittadino residente in Toscana e in isolamento in Basilicata;

5 cittadini residenti in Emila Romagna in isolamento in Basilicata; 19 cittadini stranieri in isolamento in struttura dedicata in Basilicata; 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento nel Lazio; 1 cittadino residente e isolato in Basilicata ma diagnosticato in Puglia; 3 cittadini stranieri lavoratori stagionali a Palazzo San Gervasio.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 84.449 tamponi, di cui 83.345 sono risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento domani, 15 ottobre, alle ore 12.00.