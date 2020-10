Decisione presa in seguito alla positività di una collaboratrice scolastica

In seguito alla positività di una collaboratrice scolastica non residente a Francavilla in Sinni, il sindaco Romano Cupparo ha immediatamente provveduto, in via cautelare, alla chiusura dell'istituto scolastico Don Bosco nei giorni 19 e 20 ottobre.

Tale decisione consentirà alla sanificazione dei locali per una ripresa in piena sicurezza delle lezioni all'interno delle aule.