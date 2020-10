Nell'impatto non ci sono stati fortunatamente dei feriti gravi

Incidente questa mattina poco dopo le ore 10.00 sulla Statale Sinnica nei pressi del cantiere stradale al semaforo in contrada Filici di Tursi. Nell'impatto sono state coinvolte sei auto che per cause in fase di accertamento hanno provocato un tamponamento a catena. Fortunatamente nessun ferito grave.

Sul posto sono intervenuti per delle medicazioni i sanitari del 118, la Polizia stradale del distaccamento di Policoro per i rilievi del caso, e i mezzi della ditta Stigliano per il recupero dei mezzi incidentati e il ripristino dello stato dei luoghi. Il traffico ha subito dei rallentamenti con delle lunghe code di auto.