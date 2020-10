L'auto nell'impatto si è capovolta ed è finita su un'altra automobile

A Matera in via San Pardo a pochissimi metri dal semaforo un incidente stradale è stato provocato da una singolare quanto improbabile dinamica ad ora ancora non de tutto definita. Una Hyundai dirigendosi verso il semaforo ha impattato prima un’auto in sosta spingendola sul marciapiedi e capovolgendosi ha coinvolto nell’incidente anche una utilitaria proveniente in senso contrario e altre due macchine lì parcheggiate. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e una ambulanza, oltre a numerosi curiosi sbigottiti dall’accaduto.

Al momento, al di là dello spavento e di qualche ammaccatura, sembrano non esserci danni seri alle persone coinvolte. Nella strada, soprannominata da tempo ‘far west’ dai materani a causa delle costanti ed impunite infrazioni commesse dagli automobilisti, dalle numerosissime auto spesso in doppia fila e dello scarsissimo controllo delle forze dell’ordine, non è questo il primo incidente, seppur anche questa balorda dinamica porta ancora una volta a riflettere sulla sicurezza di una delle strade principali della città di Matera.

Silvia Silvestri