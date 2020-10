Send by email

Decisione del comitato ordine pubblico dopo il Dpcm di Conte

"Abbiamo esaminato con attenzione i provvedimenti del governo, e aumenteremo i controlli sul territorio, anche attraverso il coinvolgimento delle polizie municipali, per far rispettare le indicazioni su mascherine, distanziamento e orari per gli esercizi commerciali".

Lo ha detto il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, a margine della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sulle misure di contenimento del Covid, che si sta svolgendo nella sede della Prefettura. "Non siamo in una situazione di particolare emergenza, ma ci vuole prima di tutto - ha aggiunto Vardè - una maggiore responsabilità dei cittadini".