Ottanta nuovi contagi nel fine settimana, le vittime al momento sono 39

Una stretta sui controlli - sull'suo della mascherine, sul distanziamento e sugli orari dei locali - è la decisione più importante presa oggi dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito a Potenza a poche ore dal nuovo Dpcm del Presidente del Consiglio con le restrizioni per affrontare il ritorno di una fase di vera emergenza. Una fase di vera emergenza che in Basilicata è tuttavia ancora contenuta, anche se i numeri non sono proprio rassicuranti: nel fine settimana 80 dei 1.330 tamponi esaminati sono risultati positivi e il conto delle vittime è salito a 39.

Attualmente, i lucani positivi al covid-19 sono 595, con 52 ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera. Tuttavia, il fatto che solo uno dei ricoverati si trova attualmente in terapia intensiva lascia credere che il sistema sanitario lucano non sia ancora sotto pressione, anche se già impegnato al massimo nella lotta all'epidemia. Ecco perchè si è deciso di non abbassare la guardia ma di tenere sottocontrollo l'intera situazione.