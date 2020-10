Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Il sindaco Altieri ha chiuso per la giornata di oggi tutte le scuole con l'isolamento preventivo dei bambini

Non arrivano buone notizie da Rivello, dove l'autista della linea scolastica dello scuolabus è risultato positivo al Coronavirus. Il tampone che ha dato la positività dell'uomo ha subito indotto il sindaco Franco Altieri alla chiusura immediata per la giornata di oggi tutte le scuole e all'isolamento preventivo dei bambini che quotidianamente usufruiscono del pulmino per recarsi a scuola.

Attivati subito tutti i protocolli necessari. Coloro che hanno viaggiato sul pulmino, bambini e ragazzi, saranno sottoposti a tampone. Gli edifici scolastici saranno sanificati per una ripresa delle lezioni in piena sicurezza e poi verrà valutato l'inizio delle attività didattiche.