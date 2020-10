Intervento complesso a Ruvo del Monte, intervento del nucleo Speleo Alpino Fluviale

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, ieri 19 ottobre alle ore 8.20 circa sono intervenuti a Ruvo del Monte (Pz) per il recupero di un cane.

Durante una battuta di caccia, il cane è scivolato in un dirupo a circa 40 mt. dalla parte più alta della collina, il proprietario subito ha segnalato l'accaduto alla sala operativa del 115 la quale ha prontamente inviato sul posto il personale del distaccamento VV.F. di Pescopagano.

Operazioni complesse che hanno richiesto l'intervento del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) proveniente dalla sede centrale, la complessità dell'intervento ha richiesto un impegno per circa un'ora e mezza per raggiungere il cane e trarlo in salvo, fortunatamente era in buone condizioni ed è subito stato consegnato al proprietario che impaziente ha atteso il termine delle operazioni per poter riabbracciare il suo amico a quattro zampe.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con sette unità con una autopompa, un fuori strada ed il furgone SAF.