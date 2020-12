Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Prosegue quindi la didattica a distanza per le scuole del territorio comunale

Il Sindaco di San Costantino Albanese, Renato Iannibelli con l'ordinanza numero quarantuno datata 12 dicembre 2020 ha disposto la chiusura sul territorio comunale della scuola primaria e secondaria di primo grado dal 14 dicembre al 23 dicembre 2020, prorogando così la didattica a distanza. "Considerato che ci sono alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado ancora in isolamento obbligatorio e fino a che la situazione di emergenza che stiamo vivendo non sarà del tutto superata, abbiamo preso la decisione, informando il Dirigente dell'I. C. Nicola Sole e le autorità competenti, di prorogare la chiusura delle scuole fino al 23.12.2020.

Abbiamo accolto le istanze e le preoccupazioni dei genitori, che nei giorni scorsi avevano rivolto al comune e al Dirigente Scolastico, una nota con la quale si chiedeva la proroga della chiusura, per tutelare la salute e il diritto all'istruzione dei propri figli".