Aveva 67 anni ed ha lasciato un bellissimo ricordo in tutti i policoresi

E’ stato definito meticoloso, puntuale come un orologio svizzero, Giuseppe Antonio Padula è venuto a mancare nella tarda mattinata odierna. Aveva compiuto 67 anni e da quasi 40 anni era stato al servizio dell’amministrazione comunale di Policoro rappresentando un punto di riferimento per l’istituzione comunale, non solo, ma anche dell’intera città di Policoro. Tonino , cosi era chiamato, negli ambienti in cui era conosciuto e molto stimato.

“Ha lasciando – sottolinea Enrico Mascia, sindaco di Policoro - un vuoto incolmabile in ognuno di noi. Policoro perde una vera e propria colonna portante della vita cittadina”. Ricoverato da qualche settimana presso il San Carlo di Potenza per accertamenti di rito visto la sua dedizione continua al fumo, e qualche risentimento del passato, nella prima mattinata aveva trovato anche il tempo di una veloce conversazione telefonica con il suo attuale sindaco Enrico Mascia: “ ci siamo trattenuti al telefono per qualche attimo utile per me per assicurarmi delle sue condizioni. Condizioni che mi sono apparse buone: era vigile e ben orientato nel parlare quanto nel ringraziarmi della telefonata”.

Per i tanti che ne hanno apprezzato le sue doti, in particolare i dipendenti del comune di Policoro, era una persona caratterizzata da una disponibilità a qualsiasi ora della giornata. “E’ stato un vero amico di viaggio- aggiunge Enrico Mascia- riservato, gentile con cui si discuteva degli impegni di giornata e su cui alcune volte manifestava un suo utile consiglio”. I funerali si terranno probabilmente nella giornata di domani martedì 15 dicembre dopo l’espletamento delle formalità di rito.

Oreste Roberto Lanza