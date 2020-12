Il numero dei positivi resta ancora basso all'interno della regione

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS, ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 15.12.2020, ORE 10.00 in attesa di validazione con comunicato della Task Force Regione Basilicata. Report dati processati in data 14 dicembre 2020. Tamponi molecolari totali n. 168.405, Tamponi totali negativi n. 156.791, Tamponi molecolari di giornata n. 922, TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 64, Tamponi negativi: 858, RICOVERATI N. 117, A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 37

Pneumologia n. 28

Medicina d’Urgenza n. 08

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 23

Pneumologia n. 10

Terapia Intensiva n. 06

GUARITI N. 46



DECEDUTI n. con residenza:

Accettura (MT)

Matera (MT)

Melfi (PZ)

Muro Lucano (PZ)

Venosa (PZ)

POSITIVI TOTALI N. 64

Residenti: n. 60

N. Comune

8 Avigliano

4 Bella

1 Bernalda

1 Brienza

2 Castelgrande

1 Castelsaraceno

5 Ferrandina

1 Genzano di Lucania

1 Grassano

1 Lagonegro

1 Marsico Nuovo

5 Marsicovetere

3 Matera

1 Melfi

2 Miglionico

1 Montescaglioso

4 Muro Lucano

2 Pietragalla

1 Pignola

1 Pisticci

8 Potenza

1 Rapolla

2 Rapone

1 Ripacandida

1 Salandra

1 Scanzano Jonico



Non residenti ed in isolamento in Basilicata:

N. Regione/Stato estero

1 Piemonte (in isolamento domiciliare a Bella)

1 Pakistan (in isolamento domiciliare a Irsina)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni:

N. Regione

1 Puglia

1 Lazio

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 45

N. Comune

1 Avigliano

1 Corleto Perticara

1 Episcopia

2 Laurìa

1 Lavello

3 Marsicovetere

6 Melfi

1 Oppido Lucano

3 Pignola

1 Policoro

2 Potenza

1 Rapolla

8 Rionero in Vulture

1 Rivello

4 Sant’Arcangelo

1 Sasso di Castalda

2 Satriano di Lucania

6 Venosa

Guariti domiciliati in Regione Basilicata ma residenti in altra Regione n. 1

N. Regione/Stato estero

1 Campania (domiciliato a Melfi)

CASI ATTUALI N. 5.975, POSITIVI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.858, DECEDUTI RESIDENTI N. 209, GUARITI N. 3.112. NOTE: da verifica effettuata sui positivi del giorno 14 c.m., sono da aggiungere al computo dei residenti positivi totali n. 2 cittadini di nazionalità estera residenti a Venosa.