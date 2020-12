Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.854 di cui 5.745 in isolamento domiciliare

La task force regionale comunica che ieri, 15 dicembre, sono stati processati 1.405 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 107 (e fra questi 95 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Le positività riscontrate riguardano: 11 persone residenti e in isolamento in Puglia, 1 residente e in isolamento in Campania, 2 residenti ad Abriola, 2 ad Atella, 13 ad Avigliano, 2 a Bernalda, 2 a Ferrandina, 2 a Lagonegro, 3 a Lauria, 7 a Lavello, 2 a Maratea, 1 a Marsicovetere, 1 a Maschito, 5 a Matera, 5 a Melfi, 3 a Montalbano Jonico, 4 a Muro Lucano, 1 a Nemoli, 7 a Nova Siri, 3 a Pisticci, 19 a Potenza, 1 a Rotonda, 1 a Scanzano Jonico, 2 a Stigliano, 1 a Terranova del Pollino, 2 a Tito e 4 a Tursi.

Nella stessa giornata non sono stati registrati decessi legati al Covid-19, mentre i guariti residenti in Basilicata sono 216, così distribuiti: 19 di Abriola, 1 di Accettura, 1 di Acerenza, 2 di Atella, 5 di Baragiano, 38 di Bella, 1 di Bernalda, 1 di Brindisi di Montagna, 1 di Calvello, 3 di Cancellara, 2 di Castelgrande, 1 di Ferrandina, 2 di Forenza, 18 di Genzano di Lucania, 2 di Lagonegro, 5 di Lauria, 3 di Lavello, 4 di Melfi, 1 di Montemurro, 18 di Muro Lucano, 5 di Oppido Lucano, 7 di Paterno, 3 di Picerno, 1 di Pietragalla, 14 di Policoro, 14 di Potenza, 5 di Rionero in Vulture, 1 di Ripacandida, 1 di Satriano di Lucania, 1 di Scanzano Jonico, 5 di Senise, 1 di Terranova del Pollino, 1 di Tito, 1 di Tolve, 1 di Tricarico, 26 di Trivigno e 1 di Valsinni. Inoltre, risultano guarite 1 persona residente in Campania e in isolamento a Potenza e 2 persone residenti e in isolamento in Puglia.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.854 (5.975 all'ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 95 positività di residenti e si sottraggono 216 guarigioni di residenti) di cui 5.745 in isolamento domiciliare. Sono 3.328 le persone guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 209 quelle decedute (a cui si aggiungono 3 deceduti in Basilicata ma residenti in altre regioni). Sono 109 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 35 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 5 in Terapia intensiva, 25 in Pneumologia e 8 in Medicina d'urgenza dell'ospedale San Carlo; a Matera 20 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 6 in Terapia intensiva e 10 in Pneumologia dell'ospedale 'Madonna delle Grazie'. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 169.810 tamponi, di cui 158.089 risultati negativi.