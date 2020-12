Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.795, di cui 5.689 in isolamento domiciliare

La task force regionale comunica che ieri, 18 dicembre, sono stati processati 733 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 67 (e fra questi 66 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Le positività riscontrate riguardano: 1 Albano di Lucania, 3 Atella, 5 Avigliano, 1 Barile, 1 Bella, 1 Brienza, 1 Calvello, 2 Genzano di Lucania, 1 Laurenzana, 1 Marsico Nuovo, 2 Marsicovetere, 8 Matera (n. 1 domiciliato a Bernalda), 1 Melfi, 3 Miglionico, 1 Muro Lucano, 1 Oppido Lucano, 3 Palazzo San Gervasio, 2 Pietragalla, 1 Pomarico, 16 Potenza (n. 1 domiciliato a Vaglio Basilicata), 1 Rionero in Vulture, 1 Roccanova, 2 Ruoti (n. 1 domiciliato a Potenza), 1 San Fele, 1 Sant'Arcangelo, 1 Stigliano, 2 Tito, 1 Tursi, 1 Vaglio Basilicata. Due sono i deceduti: 1 Lauria, 1 Potenza.

Le guarigioni registrate sono 124 così distribuite: 1 Atella, 6 Avigliano, 5 Barile (n. 1 domiciliato a Potenza), 1 Episcopia, 1 Ferrandina, 2 Forenza, 5 Gallicchio, 4 Lauria, 3 Lavello, 1 Marsico Nuovo, 1 Marsicovetere, 1 Maschito, 2 Matera, 3 Melfi, 4 Moliterno, 4 Montemilone (n. 1 domiciliato a Palazzo San Gervasio), 13 Palazzo San Gervasio, 16 Paterno, 1 Pescopagano, 3 Potenza, 8 Rionero in Vulture, 1 Ruvo del Monte, 2 Sant'Angelo Le Fratte, 3 Sant'Arcangelo, 1 Sarconi, 21 Satriano di Lucania, 10 Venosa, 1 Viggiano (domiciliato a Satriano di Lucania). Guariti residenti in altra Regione domiciliati in Basilicata: 1 Lombardia (domiciliato a Maratea). Guariti residenti e domiciliati in altre Regioni: 1 Puglia. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.795 (5.855 all'ultimo aggiornamento, di cui 5.689 in isolamento domiciliare. Sono 3.687 le persone guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 216 quelle decedute.

Sono 106 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 36 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 24 in Pneumologia e 8 in Medicina d'urgenza, 5 in Terapia intensiva dell'ospedale San Carlo; a Matera 18 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 5 in Terapia intensiva e 10 in Pneumologia dell'ospedale 'Madonna delle Grazie'. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 173.289 tamponi, di cui 161.242 risultati negativi.