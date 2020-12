Ancora in calo il numero dei tamponi positivi riscontrati in regione

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 19.12.2020, ORE 10.00. Report dati processati in data 20 dicembre 2020. Tamponi molecolari totali n. 174.328, Tamponi totali negativi n. 162.199, Tamponi molecolari di giornata n. 1.039, TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N.82, Tamponi negativi: 957. RICOVERATI N.102, A.O.R. San Carlo Potenza, Malattie Infettive n. 36

Pneumologia n. 22, Medicina d’Urgenza n. 10, Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 16

Pneumologia n. 09

Terapia Intensiva n. 05

GUARITI TOTALI N. 44

DECEDUTI: 0

POSITIVI TOTALI N. 82

Residenti: n. 71

N. Comune

4 Avigliano

1 Calvello

1 Castelgrande

1 Ferrandina

2 Filiano

1 Lagonegro

4 Lavello

4 Marsico Nuovo

1 Marsicovetere

4 Matera

1 Melfi

2 Miglionico

1 Montemilone

3 Muro Lucano

1 Palazzo San Gervasio

1 Pescopagano

1 Pietragalla

3 Pignola

17 Potenza

1 Rapolla (domiciliato a Potenza)

2 Rionero in Vulture

2 Ripacandida

2 Salandra

7 Venosa

1 Vietri di Potenza

3 Viggianello

Non residenti ed in isolamento in Basilicata:

N. Regione/Stato estero

1 Abruzzo, in isolamento a Lavello (PZ)

1 Campania, in isolamento a Potenza (PZ)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni:

N. Regione

1 Abruzzo

1 Calabria

1 Campania

6 Puglia

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 44

N. Comune

3 Barile

1 Ferrandina

1 Genzano di Lucania

1 Lagonegro

1 Laurìa

2 Maratea

18 Melfi

8 Policoro

2 Potenza

3 Ripacandida

4 Venosa. CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.822

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.720

DECEDUTI RESIDENTI N. 216

GUARITI RESIDENTI N. 3.687