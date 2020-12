Send by email

Getto d'acqua di oltre 10 metri. Messa in sicurezza la zona

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, nella serata di ieri intorno alle 19.50 sono intervenuti nella città di Potenza tra via Dei Frassini e via Degli Oleandri per dispersione idrica. Giunti sul posto hanno trovato un foro sul manto stradale da dove fuoriusciva un getto d'acqua ad alta pressione alto più di 10 mt.

In attesa della chiusura della condotta da parte dei tecnici di Acquedotto Lucano, i VV.F. hanno messo in sicurezza l'area e interdetto il passaggio sia pedonale che veicolare, a supporto anche la Polizia Locale. I Vigili del fuoco stanno operando con una autopompa ed un fuori strada per un totale di cinque unità. Intervenuti Polizia Locale e tecnici di Acquedotto Lucano.