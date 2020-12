Interventi a Ruoti all'interno di un deposito, poi in centro a Potenza per delle auto in fiamme

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Potenza, sono intervenuti nella serata di ieri alle ore 21.05 circa in contrada Valle Dell'Olmo a Ruoti per incendio deposito. L'incendio è stato notato da un Vigile del Fuoco libero dal servizio che immediatamente ha allertato il 115, in attesa dell'arrivo dei colleghi, ha recuperato l'attrezzatura depositata all'interno del capannone e ha avvisato dell'accaduto i proprietari residenti a circa 200 metri dal capannone. I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio e messo in sicurezza l'area interessata, con un'autopompa ed un fuoristrada per un totale di 5 unità. Seguiranno accertamenti tecnici per stabilire le cause del rogo.

I Vigili del fuoco sono poi intervenuti alle 3.40 circa a Potenza nel centro storico alle spalle della Banca d'Italia, per l’incendio di due autovetture. Arrivati sul posto si sono trovati una Smart avvolta dalle fiamme e che aveva coinvolto anche una Lancia Y parcheggiata in prossimità, spente le due autovetture si è provveduto alla messa in sicurezza dell'area. I Vigili del fuoco sono intervenuti con un'autopompa ed un fuoristrada per un totale di 5 unità. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di Stato e i Carabinieri.