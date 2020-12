L'assessore Prestera:"sarà un Natale diverso ma possiamo renderlo speciale condividendolo con i nostri cari, in sicurezza"

A Policoro continua la campagna di prevenzione contro il Covid-19. Nella città jonica si è conclusa oggi la seconda giornata di screening per chi rientra per trascorrere le festività natalizie con i propri cari. "Abbiamo pensato e voluto questa iniziativa - dichiara l'assessore alle politiche sociali Maria Teresa Prestera - per tutelare la nostra comunità in un momento davvero delicato in cui è giusto che le famiglie si ritrovino ma è altrettanto giusto tutelare la salute di tutti e soprattutto dei più deboli. Abbiamo la situazione sotto controllo, al momento, con circa 40 casi positivi, dopo aver raggiunto i 100, e speriamo di contenere, o provare a farlo, il contagio contando innanzitutto sul buon senso dei nostri cittadini e su azioni come la somministrazione dei test, che possano risultare utili.

Ad oggi i test effettuati - continua Prestera - sono risultati tutti negativi, dato questo che ci fa ben sperare. In base alle richieste effettuate sul link dedicato sulla pagina del comune, https://www.policoro.basilicata.it/19/12/2020/richiesta-tamponi-covid-19/, organizzeremo le giornate di screening. Chi compila il modulo riceverà un'email con giorno e data in cui effettuare il test. Non crediamo, ovviamente, che sia "la soluzione" ma certamente insieme alle altre precauzioni è un'opportunità, a cui i nostri concittadini stanno rispondendo molto bene. Contiamo di fare almeno un'altra giornata prima di Natale e due prima del Capodanno. Sarà un Natale diverso ma possiamo renderlo speciale condividendolo con i nostri cari, in sicurezza. Infine, un ringraziamento doveroso va al personale dell'Asm e ai volontari della Protezione Civile di Policoro che hanno reso possibile tali operazioni, in sicurezza. Un augurio di cuore va alla comunità Policorese e ai lucani per un Sereno Natale dall'Amministrazione tutta".

Claudio Sole