Roberto Stabile è il nuovo presidente della Lucana Film Commission. Nei giorni scorsi, il nuovo consiglio di amministrazione, ha eletto Roberto Stabile, indicato dalla Regione Basilicata, già responsabile delle relazioni internazionali di ANICA, l’associazione che rappresenta l’industria cinematografica italiana, a larga maggioranza. Alla nomina ha fatto seguito la nomina di un altro consigliere, il materano Francesco Porcari che presto si aggiungerà un terzo su cui si stanno facendo ulteriori verifiche di eventuali incompatibilità. La nomina prende le mosse dalla gestione, ormai terminata, di Paride Leporace, direttore con cui la Lucana Film Commission è nata nel 2013, il quale, non potendo essere prorogato, lascerà il posto anche al nuovo presidente. Soddisfazione per la nomina da parte dello stesso Stabile. “È un grandissimo onore – ha sottolineato Roberto Stabile - che ha voluto tributarmi la regione Basilicata, sono ben consapevole della mole di lavoro che mi aspetta e accetto la sfida.

Conosco le problematiche delle Film Commission, rappresentandole presso ICE, assieme alle principali Associazioni dell’Audiovisivo da tanti anni. Realizzeremo un piano-programma di attività che permetta il rilancio di tutte le iniziative cinematografiche audiovisive della regione Basilicata”. La Basilicata da tempo è terreno naturale per promozioni audiovisive per questo l’obiettivo del nuovo presidente sarà quello di far diventare la Basilicata sempre più luogo di future produzioni cinematografiche nazionali e internazionali. “Le future produzioni cinematografiche – ha continuato Roberto Stabile – dovranno raccontare non solo le bellezze di questo territorio ma anche i tanti segreti che ancora non stati scoperti. Si lavorerà per attrarre produzioni cinematografiche e televisive italiane e straniere facendo in modo che in Basilicata venga l’industria cinematografica e non ci siano soltanto delle semplici produzioni. Saremo attenti ai giovani producendo lavoro e formazione”.

Oreste Roberto Lanza