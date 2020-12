La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso

Incidente stradale questa mattina sulla strada Statale 19 nel territorio di Lauria, contrada Pecorone. Come riportato dai colleghi di ivl24.it, ad essere coinvolti sono stati un autobus di linea della Sita e un camioncino. La dinamica non è ben chiara, ma fortunatamente non ci sono stati gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi, con due persone trasportate al Pronto Soccorso dell'ospedale di Lagonegro per delle medicazioni e accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Lagonegro, i Vigili del fuoco della postazione di Lauria e i sanitari del 118. La strada è stata chiusa per diverse ore per consentire tutte le operazioni di messa in sicurezza, con il traffico che ha subito dei rallentamenti.