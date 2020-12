Iniziativa realizzata d’intesa con il Personale Sanitario dell’Ospedale San Carlo di Potenza

Anche quest’anno i Vigili del Fuoco, nonostante le difficoltà del particolare momento, hanno promosso l’opera di solidarietà “Babbo Natale in Pediatria”, iniziativa realizzata d’intesa con il Personale Sanitario dell’Ospedale San Carlo di Potenza, a favore dei bambini ospiti del reparto di pediatria nel giorno del Santo Natale.

In particolare, i Vigili del fuoco nell’ambito dell’attività esercitativa hanno prestato soccorso a Babbo Natale con il suo sacco di doni che poi è stato trasferito sul terrazzo del reparto mentre i bimbi dietro le finestre delle proprie camere hanno assistito alla manovra. Per i protocolli volti ad evitare la diffusione del Covid, diversamente da altri anni, non vi è stato alcun contato se non visivo, tra il Babbo Natale, altri operatori dei Vigili del fuoco e i bambini.