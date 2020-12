Allertati da una segnalazione gli agenti si sono recati sul posto per mettere in salvo l'animale ferito

Nella serata del 23 dicembre 2020 presso la Sala Operativa della Sezione Polizia Stradale di Potenza giungeva la segnalazione di un cane ferito che vagava tra le autovetture in transito sulla carreggiata nei pressi dello svincolo di Potenza est. Prontamente veniva inviata la pattuglia competente sul tratto stradale segnalato, che giunta sul posto, ln corsia di sorpasso, sulla SS7 in corrispondenza della progressiva chilometrica 467+550, in un tratto di strada curvilineo, rinveniva un cane di media taglia ferito e sanguinante, ma fortunatamente ancora in vita.

Pertanto, gli operatori della Polstrada intervenuti, in considerazione della scarsa visibilità e della conformazione della strada, con l’ausilio della Volante della locale Questura, provvedevano a mettere in sicurezza con idonee segnalazioni la circolazione degli utenti e l’animale ferito, richiedendo l’intervento del veterinario di turno. Durante le fasi del soccorso, il cane, sebbene ferito e sofferente, si rialzava e si allontanava dal luogo attraversando pericolosamente tutta la carreggiata rifugiandosi in una costruzione adiacente alla sede stradale. Il cane, in condizioni di sicurezza, veniva tenuto sotto controllo fino all’arrivo del personale specializzato della ditta ECO che lo trasportava presso la propria sede dove sarebbe stato visitato e sottoposto alle cure del caso.