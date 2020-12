Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Decessi che fanno tenere alta la guardia nei confronti del virus

Purtroppo l'emergenza Coronavirus miete altre vittime, e lo fa nei gironi di festa del Santo Natale: dal 24 al 27 dicembre, in Basilicata infatti, sono morte 12 persone, undici delle quali residenti in regione. Tra queste va registrata la seconda vittima nella comunità di Senise, dopo la 90enne deceduta a novembre. Si tratta di un 62enne che si trovava ricoverato presso l'ospedale San Carlo di Potenza da alcune settimane. Purtroppo le sue condizioni di salute sono precipitate nel giro di pochi giorni, fino ad arrivare alla morte.

E' questo uno dei dati più significativi del bollettino riepilogativo diffuso dalla task force regionale il giorno dopo le prime 105 vaccinazioni somministrate ai sanitari dell'ospedale San Carlo di Potenza. E nelle prossime ore, anche in Basilicata, sono in arrivo altre dosi per cominciare ad ampliare la campagna di vaccinazione, che si spera possa dare inizio ad una nuova fase, lasciando alle spalle questi terribili mesi.