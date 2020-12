E' stato necessario evacuare anche delle abitazioni presenti nel raggio di 400 metri

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, sono intervenuti perchè allertati da una chiamata in Via Gianrossa (Contrada Dragonara) a Potenza per pala eolica fuori controllo. Giunti sul luogo della segnalazione i Vigili del fuoco si sono trovati davanti ad una turbina che girava senza controllo, in attesa del tecnico dell’impianto.

Con l’aiuto della Polizia Locale sono state evacuate delle abitazioni presenti nel raggio di 400 metri e successivamente all’arrivo del manutentore il personale dei Vigili del fuoco ha fornito supporto per accedere all’impianto e tentare la manovra di arresto della turbina. Durante il presidio dell’area alle ore 19.10 circa l’impianto è collassato senza arrecare danni a cose e persone. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada e cinque unità.