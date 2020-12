Send by email

Con questo aggiornamento i cittadini lucani attualmente positivi al Coronavirus sono 5812

In attesa del comunicato ufficiale da parte della task force regionale ecco un'anticipazione dei tamponi processati nella giornata di ieri all'interno dei laboratori lucani. Purtroppo dai primi dati divulgati la percentuale dei positivi in Basilicata è alta, si aggira intorno al dieci per cento.

Di seguito l'anticipazione:

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 29.12.2020, ORE 10.00 - Dati parziali in attesa di validazione Report dati processati in data 28 dicembre 2020. Tamponi molecolari di giornata 704

Positivi 70 di cui 68 residenti. Guariti 43.