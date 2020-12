Più di cinquanta interventi nel potentino a causa del maltempo. Si lavora per la messa in sicurezza

Proseguono gli interventi dei Vigili del fuoco di Potenza per far fronte ai danni causati dalle forti raffiche di vento delle ultime ore. Nelle ultime ventiquattro ore più di cinquanta interventi hanno interessato il territorio provinciale, la gran parte concentrati nelle prime ore del pomeriggio di ieri e proseguiti per tutta la notte.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Palazzo S.G. da questa mattina stanno operando in Discesa Cesare Battista a causa dei danni al tetto di una casa divelto dal forte vento.



Questi ultimi hanno provveduto a rimuovere le parti in imminente pericolo di caduta e messa in sicurezza dell'area interessata con l'ausilio dell'autoscala proveniente dalla sede Centrale di Potenza.

Sono intervenuti con una autopompa, un fuori strada ed una autoscala per un totale di sette unità.