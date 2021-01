L'uomo stava maneggiando un petardo quando improvvisamente gli è scoppiato tra le mani

Un uomo di 46 anni ha perso tre dita della mano sinistra per lo scoppio di un petardo che stava maneggiando, la notte scorsa, a Matera, per festeggiare l'arrivo del 2021. L'uomo che si trovava all'esterno della sua abitazione, secondo quanto accertato dalla Polizia, non avrebbe fatto in tempo a gettare il petardo che è scoppiato appena è stato acceso. Immediato è stato l'intervento dei famigliari che hanno subito traportato l'uomo al Pronto Soccorso.

All'arrivo i medici vista la gravità della situazione hanno dovuto amputare le tre dita. A Matera si è registrato anche un altro incidente: un uomo di 50 anni ha riportato alcune ustioni al viso, sempre a causa di un botto. In provincia di Potenza invece, secondo quanto si è appreso dalla Questura del capoluogo, non si sono registrati ferimenti per l'uso di fuochi artificiali che, nel capoluogo, è stato contenuto.