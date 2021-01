Send by email

"Ci attende un percorso impegnativo al quale guardiamo con speranza e fiducia per uscire dalla pandemia"

“Siamo pronti ad avviare la campagna di vaccinazione Covid-Sars -2, con un cronoprogramma che segue l’avvenuta consegna delle dosi, definito e organizzato di concerto con la Regione Basilicata, Assessorato Politiche della Persona e con le Strutture Sanitarie Territoriali dell’ASP di Potenza. Come avevamo annunciato, partiamo con i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario e gli operatori delle Strutture accreditate alle quali seguirà l’intera popolazione, secondo un cronoprogramma definito dal Ministero della Salute. Ci attende un percorso impegnativo al quale guardiamo con speranza e fiducia per uscire dalla pandemia. La macchina organizzativa è pronta per affrontare un percorso complesso sia dal punto di vista organizzativo e sia medico.

Intendo sottolinerare l’impegno del Servizio Sanitario Regionale e quello dell’Azienda Sanitaria al quale sarà necessario affiancare soprattutto la disponibilità di tutto il personale a sottoporsi alla vaccinazione, consapevoli degli effetti che tale sforzo avrà non solo in campo sanitario, ma anche rispetto alle relazioni sociali ed umane così duramente provate dagli effetti della pandemia. Si partirà con la vaccinazione del personale sanitario attraverso un calendario che ha individuato 6 Punti vaccinali presso i Distretti della Salute, i Presidi Ospedalieri Distrettuali e quelli del DEU 118, al quale faranno seguito ulteriori calendari vaccinali di cui verrà data comunicazione.

Nel frattempo è necessario non abbassare la guardia nei confronti della diffusione del virus, continuando ad attuare tutte le misure ormai a tutti note. Oggi si intravede la luce in fondo al tunnel e questo deve darci fiducia, speranza ma anche volontà nel continuare a perseguire le azioni di contrasto, sia nei luoghi di lavoro e sia all’interno delle nostre famiglie e la campagna vaccinale rappresenta sicuramente una straordinaria opportunità.

Dott. Lorenzo Bochicchio, Direttore Generale ASP

Per maggiori informazioni cliccare qui https://www.aspbasilicata.it/2020/12/31/campagna-vaccinale-covid-sars-2/