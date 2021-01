Nel violento impatto sono stati coinvolti tre veicoli che sono stati recuperati

I Vigili del fuoco di Potenza intorno questa mattina sono intervenuti sulla tangenziale nord, strada che collega Piani del Mattino alla 658 Potenza-Melfi a causa di un incidente stradale. Arrivati sul posto hanno trovato tre veicoli coinvolti, una Fiat 16, un furgone ed una Lancia Y: ad avere la peggio i due occupanti della Fiat 16; con il decesso purtroppo di una dottoressa 58enne e l'altro conducente trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Potenza.

Il conducente è stato subito soccorso dal personale sanitario, mentre per estrarre la passeggera è stata necessaria la collaborazione dei Vigili del fuoco. Il conducente del furgone è rimasto illeso come pure la conducente della Lancia Y. Durante le operazioni di soccorso i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti per evitare l’insorgere di incendi. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada e cinque unità. Sul posto Polizia Locale, Carabinieri, 118 e personale del soccorso stradale.