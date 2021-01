Send by email

Il 2021 inizia con un brutto risveglio per alcuni cittadini di Senise che si sono visti danneggiare le proprie automobili dal gesto inconsueto di qualche vandalo che ha pensato di divertirsi nel cuore della notte, danneggiando diverse automobili. Il grave fatto di cronaca è accaduto nella zona a valle della cittadina sinnica, nei pressi di Corso Garibaldi e via Madonna di Viggiano, comprese alcune traverse dove le auto, circa una ventina, hanno subito il taglio dei pneumatici, danni alle carrozzerie e la rottura anche di alcuni specchietti.

Sono in corso adesso le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Senise che al momento non escludono nessuna pista per risalire subito ai responsabili del brutto gesto vandalico.