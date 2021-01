Send by email

Molto probabilmente l'assegnazione avverrà dal prossimo 11 gennaio

In attesa di conoscere le decisioni del Governo sull'assegnazione delle nuove "zone" per contrastare l'epidemia da coronavirus dal prossimo 11 gennaio, la Basilicata si avvia alla conclusione delle festività natalizie con 131 positivi su 1.291 tamponi e sei decessi (con il totale delle vittime lucane salito a 260) registrati nel passato fine settimana.

Stamani è inoltre cominciato un nuovo screening sulla popolazione scolastica messo in campo dall'Asp (l'Azienda sanitaria di Potenza) in Comuni con oltre diecimila abitanti. Si è cominciato da Rionero in Vulture, Lavello ed Avigliano, la prossima settimana toccherà a Venosa e Lauria.