Il sinistro stradale è avvenuto in via Colombo in agro di Policoro

E' di un morto il bilancio di un incidente stradale avvenuto in via Colombo in agro di Policoro poco dopo le ore 9:00 di questa mattina. Ad essere coinvolto un motociclista che per cause in fase di accertamento è andato a sbattere contro un camioncino.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili urbani e i sanitari del 118. La strada che si trova nella periferia della città jonica, è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi del caso da parte degli organi competenti.