Gianni Rosa: qui non vogliamo assolutamente questo tipo di rifiuti!

“La Regione Basilicata si opporrà con tutte le sue forze ad ogni ipotesi di ubicazione nel proprio territorio del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi”. Questo il pensiero comune del presidente della regione Basilicata, Vito Bardi e dell’assessore all’ambiente, Gianni Rosa, all’indomani della pubblicazione della Carta delle aree potenzialmente idonee a ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Il nulla osta del Ministero dello Sviluppo e dell'Ambiente è arrivato qualche giorno fa alla Sogin (società statale responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi) per la pubblicazione della carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi). Le 67 aree che soddisfano i 25 criteri stabiliti nel 2014-2015 potenzialmente idonei (con differenti gradi di priorità a seconda delle caratteristiche) a ospitare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi sono state individuate in sette regioni: Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia.

Nella tavola generale allegata alla Cnapi per la Basilicata ci sono i Comuni, tra Potenza e Matera, di Genzano, Irsina, Acerenza, Oppido Lucano, Matera, Bernalda, Montalbano, Montescaglioso. “Noi ribadiamo la nostra contrarietà – precisa subito Gianni Rosa, assessore regionale all’ambiente, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - a questa scelta, certi di interpretare il comune sentire del popolo lucano che, com’è noto a tutti, ha già manifestato questo orientamento, in maniera composta ma decisa, 17 anni fa quando fu indicato il sito di Scanzano Jonico”. Si parla in ogni caso di aree potenzialmente idonee, quindi il discorso pare ancora aperto.

Quale azione successiva il suo assessorato metterà in campo nei prossimi giorni? “Abbiamo subito convocato una riunione per giovedì (7 gennaio prossimo) dove parteciperà il presidente Bardi con tutti gli uffici regionali competenti, Arpab, comuni interessati, presidenti delle province ed Anci, per definire una strategia. Per questo stiamo redigendo come assessorato delle osservazioni specifiche che ci permetteranno di discutere e approfondire ogni aspetto della vicenda”.I Lucani guardano con apprensione a 17 anni fa e rivolgono lo sguardo con molta apprensione verso Scanzano Jonico. “Capisco molto di queste paure – continua Gianni Rosa – ma il mio assessorato, la giunta intera, si batterà con forza e decisione senza lasciare nulla al caso. Qui non vogliamo questo tipo di rifiuti!”. Questo ritorno di fiamma sull'argomento da parte degli organi nazionale su una tema delicato per la nostra regione, potrebbe rilevarsi un’opportunità per mettere al centro una nuova politica verso la Basilicata? “Il governo nazionale, mosso solo da un egoismo che non guarda ai territori – conclude Gianni Rosa - mi fa sorgere una domanda spontanea:gli illustri compaesani governativi cosa pensano e come si vogliono comportarsi, qual è il loro pensiero su questo problema?”.Problema serio quello dei rifiuti radioattivi che per la Basilicata probabilmente rischierebbe di mettere in discussione e di pregiudicare la prospettiva di sviluppo sostenibile che con tanta fatica, le istituzioni, le forze economiche e sociali stanno cercando di realizzare.

Oreste Roberto Lanza