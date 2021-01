Ferito un ragazzo che fortunatamente non ha subito gravi conseguenze

I vigili del fuoco del comando provinciale di Potenza poco dopo le ore 22 di ieri sono intervenuti in Contrada Piani del Mattino in territorio del comune di Potenza per un incidente stradale. Una Peugeot 207 è uscita di strada ed è carambolata per circa 100 metri in una scarpata.

Per fortuna l'occupante, un ragazzo di vent'anni, era già uscito dall'auto ed era cosciente, all'arrivo del personale sanitario è stato preso in carico e sottoposto ai primi controlli. Sul posto anche la polizia di stato e il soccorso stradale. Durante le operazioni i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l'insorgere di un incendio.