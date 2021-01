Decisione presa per effettuare lo screening al personale Ata e docente

Niente scuola domani per gli studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria dell'istituto Comprensivo "Nicola Sole" di Senise. Il rientro a scuola è previsto per venerdì 8 gennaio e no come stabilito per domani giovedì 7 gennaio. Come stabilito da un'ordinanza del sindaco Giuseppe Castronuovo.

La decisione è stata presa nelle ultime ore per effettuare lo screening a tutto il personale scolastico, Ata e docente, nella giornata di domani, con la collaborazione dell'Usco e dell'azienda sanitaria, che ha predisposto dalle ore 9.00 alle ore 14.00 nel piazzale antistante l'edificio le operazioni di controllo in modalità drive-in.