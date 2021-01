Per la riapertura delle scuole sembra essere aperta una battaglia tra Governo e regioni

Sul tema scuola la battaglia è ancora aperta: da una parte le decisioni del governo, dall'altra le ordinanze delle singole Regioni. In Basilicata gli studenti delle scuole elementari e delle medie, oltre a quelli dell'infanzia, rientreranno in classe domani 7 gennaio, mentre i ragazzi delle superiori dovrebbero tornare in classe al 50% dall'11 gennaio, così come dettano le direttive del Consiglio dei Ministri dopo un vertice definito di fuoco. Questa scelta non va giù a tanti inclusi i presidenti di numerose Regioni, preoccupati che il rientro in classe di insegnanti e studenti possa provocare un aumento dei contagi e coincidere così con la terza fase dell'emergenza coronavirus, data da molti esperti ormai per certa.

Mentre da un lato Regioni come il Lazio o la Basilicata sembrano volersi allineare alle scelte di Conte e della ministra Azzolina, dall'altro molti governatori sono sul piede di guerra e hanno autonomamente deciso di rinviare l'apertura delle scuole. Lucia Azzolina sulla questione dichiara: "Sulla scuola non può esserci una battaglia politica. La scuola deve essere interesse di tutti, maggioranza e opposizione. L'Italia deve tornare ad essere un Paese per giovani". Poi la precisazione: "Si è deciso di riaprire le secondarie di secondo grado l'11 gennai i monitoraggi degli indici regionali nel fine settimana.